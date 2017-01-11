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Фотофакт: спасение мужчины из окна многоэтажки в Мозыре
12.01.2017 17:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Спасение мужчины из окна одного из домов Мозыря сняли очевидцы, фотографии происшествия опубликованы в сообществе жителей города в социальной сети "ВКонтакте".
Как сообщил автор снимков, произошло все в одном из домов на улице Юности в Мозыре. Предположительно, мужчина хотел выброситься из окна последнего этажа.
На фотографиях видно, как мужчину пытаются спасти сотрудники МЧС. На месте также присутствовали медики и милиция.
В комментариях жители Мозыря отнеслись к произошедшему в основном негативно. Один из подписчиков паблика попробовал пошутить о том, что мужчина пытается залезть в окно.
Позже в сообществе сообщили, что ситуация на улице Юности разрешилась — мужчина был спасен и не пострадал.
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Свидетели сняли инцидент в четверг вечером – неизвестный мужчина вылез из окна последнего этажа жилого дома в Мозыре.
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