МИНСК, 12 янв – Sputnik. Спасение мужчины из окна одного из домов Мозыря сняли очевидцы, фотографии происшествия опубликованы в сообществе жителей города в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщил автор снимков, произошло все в одном из домов на улице Юности в Мозыре. Предположительно, мужчина хотел выброситься из окна последнего этажа.

На фотографиях видно, как мужчину пытаются спасти сотрудники МЧС. На месте также присутствовали медики и милиция.

В комментариях жители Мозыря отнеслись к произошедшему в основном негативно. Один из подписчиков паблика попробовал пошутить о том, что мужчина пытается залезть в окно.

Позже в сообществе сообщили, что ситуация на улице Юности разрешилась — мужчина был спасен и не пострадал.