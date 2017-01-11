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Нетрезвая могилевчанка выпала из окна 5-го этажа

12.01.2017 18:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв – Sputnik. Нетрезвая жительница Могилева выпала из окна пятого этажа на крышу расположенного рядом магазина, сообщили в социальных сетях очевидцы произошедшего.

Нетрезвая могилевчанка выпала из окна 5-го этажа
© Sputnik Алексей Куденко
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Инцидент произошел накануне вечером в доме, находящемся на проспекте Мира областного центра.

Как сообщают очевидцы произошедшего, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели МЧС. 

Женщина, упавшая на крышу пристроенного к дому магазина, скончалась на месте. Предварительно, могилевчанка в момент ЧП была пьяна.

Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее в Могилеве.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Пожилая женщина упала на крышу пристроенного к дому магазина, от полученных травм она скончалась на месте.

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