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Нетрезвая могилевчанка выпала из окна 5-го этажа
12.01.2017 18:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Нетрезвая жительница Могилева выпала из окна пятого этажа на крышу расположенного рядом магазина, сообщили в социальных сетях очевидцы произошедшего.
© Sputnik Алексей Куденко
Инцидент произошел накануне вечером в доме, находящемся на проспекте Мира областного центра.
Как сообщают очевидцы произошедшего, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели МЧС.
Женщина, упавшая на крышу пристроенного к дому магазина, скончалась на месте. Предварительно, могилевчанка в момент ЧП была пьяна.
Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее в Могилеве.
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Пожилая женщина упала на крышу пристроенного к дому магазина, от полученных травм она скончалась на месте.
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