МИНСК, 12 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске женщину, у которой был обнаружен гашиш, спрятанный в закатанной консервной банке, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.



© Фото: УВД Миноблисполкома Борисовчанин привез из РФ кило гашиша для достойной встречи Нового года

Задержание проводилось при поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" у дома, расположенного на улице Жуковского в столице.

"Установлено, что 24-летняя девушка причастна к сбыту наркотиков в Беларуси, у нее в квартире в консервной банке, которая была спрятана в рюкзаке, оперативники обнаружили порядка 200 граммов гашиша", – сказали в ГУВД.

В милиции сообщили, что наркотик был предназначен для дальнейшего сбыта.

В отношении минчанки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).