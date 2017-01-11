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ГУВД: минчанка хранила гашиш в закатанной консервной банке

12.01.2017 18:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске женщину, у которой был обнаружен гашиш, спрятанный в закатанной консервной банке, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

ГУВД: минчанка хранила гашиш в закатанной консервной банке
© Фото: УВД Миноблисполкома
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Задержание проводилось при поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" у дома, расположенного на улице Жуковского в столице.

"Установлено, что 24-летняя девушка причастна к сбыту наркотиков в Беларуси, у нее в квартире в консервной банке, которая была спрятана в рюкзаке, оперативники обнаружили порядка 200 граммов гашиша", – сказали в ГУВД.

В милиции сообщили, что наркотик был предназначен для дальнейшего сбыта.

В отношении минчанки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении неработающей женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси.

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