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Браконьер заплатит за "петли" в Березинском заповеднике $10 тыс

12.01.2017 19:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв – Sputnik. Сельский житель, незаконно добывший в Березинском биосферном заповеднике лося, заплатит более 20 тысяч рублей штрафа, сообщили Sputnik в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Браконьер заплатит за "петли" в Березинском заповеднике тыс
Владимир Астапкович
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Мужчину, занимавшегося незаконной охотой с помощью запрещенных орудий лова, инспекторы выявили в Докшицком районе. 

"Он установил пять петель для добычи копытных на территории Березинского биосферного заповедника. В один из самоловов попал лось – его останки находились рядом с петлей", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что по следам сотрудники МРИ пришли в деревню Слобода, где в доме у одного из ее жителей обнаружили нож со следами крови и шерсти, куртку с кровавыми пятнами, а также другие улики, которые  изъяты для экспертизы.

Если вина мужчины будет доказана, ему придется возместить государству за незаконно добытого на особо охраняемой территории лося 900 базовых величин (20,7 тысячи рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекторы обнаружили в доме одного из жителей деревни Слобода нож со следами крови и шерсти, куртку с кровавыми пятнами, а также другие улики.

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