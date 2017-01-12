МИНСК, 12 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Бресте деятельность группы, которая организовала канал поставки из Украины в республику боеприпасов и частей для оружия, сообщило 6-е управление (по Брестской области) ГУБОПиК МВД Беларуси.



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В группу входили трое жителей Бреста (1988 и 1990 годов рождения), нигде не работающих. Подозреваемых задержали 11 января с поличным – при продаже пневматического пистолета, переделанного огнестрельный под 9-миллиметровый патрон. У молодых людей также изъяли 56 пистолетных патронов, более килограмма тротила и амфетамин.

"Подозреваемые являются сторонниками языческого движения "Белый фронт" и "Славянское возрождение", приверженцами украинского экстремистского движения "Правый сектор". Один исповедовал и пропагандировал радикальную форму языческого вероисповедания "русское навославие" с элементами сатанизма", – цитирует БелТА слова правоохранителей.

При обысках у подозреваемых нашли более 100 патронов времен ВОВ, порох и другие боеприпасы, части огнестрельного оружия, заготовки для ручек-пистолетов, сатанинскую литературу и пособие по работе с химвеществами.

Следственным комитетом по фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 295 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ группой лиц) и ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров) Уголовного кодекса Беларуси.