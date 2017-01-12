﻿﻿ В ДТП пострадал пассажир. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В ДТП пострадал пассажир

13.01.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
Размер текста:
A
A
A

В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного на дорогах Копыльщины, по вине пьяного водителя пострадал житель деревни Рудники.

9 января около 22 часов водитель автомобиля «Ситроен С-Elysse», житель д. Рудники, двигаясь по автодороге Бобовня-Рудники  на 6-м км  при въезде в д. Язвины не справился с управлением автомобиля на Т-образном перекрестке. Он съехал в прямо расположенную по ходу своего движения обочину, где совершил наезд на бетонную опору линии электропередачи. В результате ДТП пассажир, житель д. Рудники, получил оскольчатый перелом бедренной кости со смещением, закрытый перелом ребер, подкожные гематомы и госпитализирован в хирургическое отделение Копыльской ЦРБ. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту Копыльским РОСК проводится проверка.

Михаил МЕЛЬНИЧЕНКО,

начальник ОГАИ Копыльского РОВД

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного на дорогах Копыльщины, по вине пьяного водителя пострадал житель деревни Рудники. 9 января около 22...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Группа опасных экстремистов-язычников выявлена в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика