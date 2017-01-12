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В ДТП пострадал пассажир
13.01.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)
В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного на дорогах Копыльщины, по вине пьяного водителя пострадал житель деревни Рудники.
9 января около 22 часов водитель автомобиля «Ситроен С-Elysse», житель д. Рудники, двигаясь по автодороге Бобовня-Рудники на 6-м км при въезде в д. Язвины не справился с управлением автомобиля на Т-образном перекрестке. Он съехал в прямо расположенную по ходу своего движения обочину, где совершил наезд на бетонную опору линии электропередачи. В результате ДТП пассажир, житель д. Рудники, получил оскольчатый перелом бедренной кости со смещением, закрытый перелом ребер, подкожные гематомы и госпитализирован в хирургическое отделение Копыльской ЦРБ. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту Копыльским РОСК проводится проверка.
Михаил МЕЛЬНИЧЕНКО,
начальник ОГАИ Копыльского РОВД
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В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного на дорогах Копыльщины, по вине пьяного водителя пострадал житель деревни Рудники. 9 января около 22...
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