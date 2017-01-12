МИНСК, 13 янв – Sputnik. Минчанин получил серьезные ожоги в своей квартире в результате вспышки паров ацетона, мужчина помещен в реанимацию, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Скорая доставила пострадавшего с ожогами в больницу накануне в 17:30.

"Около 16:30 при переливании ацетона из бутылки в емкость произошла вспышка паров, в результате чего был травмирован хозяин квартиры, который при переливании курил сигарету", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что скорую минчанин вызвал сам.

Мужчина получил ожоги 1-3 степеней ног, живота и правой руки, всего около 31% тела. В настоящее время он находится в реанимационном отделении.