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Закуривший при переливании ацетона минчанин попал в реанимацию

13.01.2017 09:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв – Sputnik. Минчанин получил серьезные ожоги в своей квартире в результате вспышки паров ацетона, мужчина помещен в реанимацию, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Закуривший при переливании ацетона минчанин попал в реанимацию
© flickr.com/ Basti V
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Скорая доставила пострадавшего с ожогами в больницу накануне в 17:30.

"Около 16:30 при переливании ацетона из бутылки в емкость произошла вспышка паров, в результате чего был травмирован хозяин квартиры, который при переливании курил сигарету", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что скорую минчанин вызвал сам. 

Мужчина получил ожоги 1-3 степеней ног, живота и правой руки, всего около 31% тела. В настоящее время он находится в реанимационном отделении.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина получил ожоги 1-3 степеней ног, живота и правой руки, всего около 31% тела.

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