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Работники МЧС помогли застрявшей ночью на М1 семье из Смоленска

13.01.2017 09:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв – Sputnik. Сотрудники МЧС оперативно оказали помощь семье с двумя детьми, которая ночью застряла на автотрассе М1 Минск – Брест – граница Российской Федерации из-за неисправного автомобиля, сообщили во вторник в Витебском областном УМЧС.

Работники МЧС помогли застрявшей ночью на М1 семье из Смоленска
© Sputnik / Виктор Толочко
Житель Щучинского района замерз на дороге

Инцидент на 578-м километре автодороги произошел в ночь на 13 января: в 04:18 в центр оперативного управления Оршанского ГРОЧС от жителя Смоленска поступило обращение с просьбой о помощи. 

"Мужчина пояснил, что они с супругой и двумя детьми ехали на Volkswagen Sharan из Минска в Смоленск и возле деревни Коробище их автомобиль сломался", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что к месту была направлена спецтехника, автомобиль был отбуксирован в ближайший торгово-гостиничный комплекс со станцией техобслуживания, а граждан разместили в гостиничном комплексе.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Мужчина с женой и двумя детьми ехал на автомобиле в Смоленск, но ночью в Оршанском районе в машине оторвало подушку двигателя.

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