МИНСК, 13 янв – Sputnik. Сотрудники МЧС оперативно оказали помощь семье с двумя детьми, которая ночью застряла на автотрассе М1 Минск – Брест – граница Российской Федерации из-за неисправного автомобиля, сообщили во вторник в Витебском областном УМЧС.



© Sputnik / Виктор Толочко Житель Щучинского района замерз на дороге

Инцидент на 578-м километре автодороги произошел в ночь на 13 января: в 04:18 в центр оперативного управления Оршанского ГРОЧС от жителя Смоленска поступило обращение с просьбой о помощи.

"Мужчина пояснил, что они с супругой и двумя детьми ехали на Volkswagen Sharan из Минска в Смоленск и возле деревни Коробище их автомобиль сломался", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что к месту была направлена спецтехника, автомобиль был отбуксирован в ближайший торгово-гостиничный комплекс со станцией техобслуживания, а граждан разместили в гостиничном комплексе.