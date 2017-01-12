МИНСК, 13 янв – Sputnik. Молодой житель Мозыря, который накануне пытался покончить с собой, был пьян и требовал прибытия на место ЧП съемочной группы телевидения, сообщила в пятницу газета " Гомельская правда ".

Об инциденте в районном центре стало известно накануне от очевидцев: около пяти часов вечера мужчина пытался выпрыгнуть из окна 9-го этажа дома , расположенного на улице Юности районного центра, его пытались образумить спасатели и сотрудники милиции.

"Свесившись через оконный проем, он ругался, жаловался на жизнь и требовал телевидение. На увещевания спасателей, медиков, милиционеров не реагировал", – сообщило издание.

По информации газеты, спас потенциального самоубийцу сосед – он смог разговорить мужчину, незаметно подошел сзади, схватил и втянул в подъезд.

Как уточнило издание, причиной такого поступка молодого мужчины, у которого есть семья – жена и маленький ребенок, стало злоупотребление алкоголем. Со спасенных в ближайшие дни будут работать психологи.