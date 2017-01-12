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Стали известны подробности о неудачном самоубийстве в Мозыре
13.01.2017 10:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Молодой житель Мозыря, который накануне пытался покончить с собой, был пьян и требовал прибытия на место ЧП съемочной группы телевидения, сообщила в пятницу газета "
Об инциденте в районном центре стало известно накануне от очевидцев: около пяти часов вечера мужчина
"Свесившись через оконный проем, он ругался, жаловался на жизнь и требовал телевидение. На увещевания спасателей, медиков, милиционеров не реагировал", – сообщило издание.
По информации газеты, спас потенциального самоубийцу сосед – он смог разговорить мужчину, незаметно подошел сзади, схватил и втянул в подъезд.
Как уточнило издание, причиной такого поступка молодого мужчины, у которого есть семья – жена и маленький ребенок, стало злоупотребление алкоголем. Со спасенных в ближайшие дни будут работать психологи.
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Мужчина свесился через оконный проем, жаловался на жизнь и требовал, чтобы к нему приехала съемочная группа телевидения.
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