﻿ Женщина-водитель погибла под Рогачевом – ее Nissan влетел под MAN. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Женщина-водитель погибла под Рогачевом – ее Nissan влетел под MAN

13.01.2017 11:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Женщина погибла в результате ДТП в Рогачевском районе – ее машину после заноса выбросило на встречную полосу под большегрузный автомобиль MAN, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Женщина-водитель погибла под Рогачевом – ее Nissan влетел под MAN
© Фото: Следственный комитет
Следователи ищут свидетелей ДТП на Партизанском проспекте

Авария произошла накануне утром на автодороге Р-43 Кричев – Бобруйск – Ивачевичи.

"Женщина выехала на полосу встречного движения, после чего, возвращаясь в свою полосу, зацепила обочину – машину выбросило на встречную, где произошло столкновение с автомобилем МАN c полуприцепом", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что 59-летняя автолюбительница скончалась на месте ДТП, водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время сотрудниками ГАИ по факту аварии проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автолюбительница скончалась на месте ДТП, водитель грузовика не пострадал, по факту аварии проводится проверка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Стали известны подробности о неудачном самоубийстве в Мозыре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика