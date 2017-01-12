МИНСК, 13 янв – Sputnik. Женщина погибла в результате ДТП в Рогачевском районе – ее машину после заноса выбросило на встречную полосу под большегрузный автомобиль MAN, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: Следственный комитет Следователи ищут свидетелей ДТП на Партизанском проспекте

Авария произошла накануне утром на автодороге Р-43 Кричев – Бобруйск – Ивачевичи.

"Женщина выехала на полосу встречного движения, после чего, возвращаясь в свою полосу, зацепила обочину – машину выбросило на встречную, где произошло столкновение с автомобилем МАN c полуприцепом", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что 59-летняя автолюбительница скончалась на месте ДТП, водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время сотрудниками ГАИ по факту аварии проводится проверка.