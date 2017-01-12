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Женщина-водитель погибла под Рогачевом – ее Nissan влетел под MAN
13.01.2017 11:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Женщина погибла в результате ДТП в Рогачевском районе – ее машину после заноса выбросило на встречную полосу под большегрузный автомобиль MAN, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: Следственный комитет
Авария произошла накануне утром на автодороге Р-43 Кричев – Бобруйск – Ивачевичи.
"Женщина выехала на полосу встречного движения, после чего, возвращаясь в свою полосу, зацепила обочину – машину выбросило на встречную, где произошло столкновение с автомобилем МАN c полуприцепом", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что 59-летняя автолюбительница скончалась на месте ДТП, водитель грузовика не пострадал.
В настоящее время сотрудниками ГАИ по факту аварии проводится проверка.
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Автолюбительница скончалась на месте ДТП, водитель грузовика не пострадал, по факту аварии проводится проверка.
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