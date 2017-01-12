МИНСК,13 янв — Sputnik. Органами прокуратуры в январе 2017 года возбуждено восемь уголовных дел о хищениях, превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Дынные уголовные дела направлены прокурорами в соответствующие подразделения Следственного комитета для организации предварительного расследования.

"Прокуратурой Минского района по материалам УБЭП УВД Минского облисполкома возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями) в отношении заместителя председателя Минского райисполкома", — сообщили Sputnik в пятницу Генпрокуратуре.

По словам собеседников агентства, он подозревается в том, работая ранее председателем сельского исполнительного комитета, совместно с ведущим специалистом землеустроительной службы указанного райисполкома незаконно предоставил его сестре земельный участок в частную собственность, чем причинил ущерб государству на сумму более 12 тысяч долларов.

Отец и сын

Прокуратурой Молодечненского района по материалам УВД Минского облисполкома возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.426 "Превышение власти или служебных полномочий" в отношении директора филиала "Агрофирма "Лебедево" РУП "Минскэнерго" и его сына — руководителя фермерского хозяйства, сообщили в Генпрокуратуре.

"Директор подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей у фермерского хозяйства по завышенной стоимости. Ущерб, причиненный филиалу, составил более 5 тысяч рублей", — уточнили в надзорном ведомстве.

Закупки за откаты

Также прокуроры возбудили ряд уголовных дел в отношении руководителей хозяйств за организацию закупок товарно-материальных ценностей по завышенной цене, всем им инкриминируется состав преступления, предусмотренный частью 3 статьи 426 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Беларуси, отметили собеседники агентства.

Такие уголовные дела возбуждены в отношении бывшего директора УКП "Жилкомхоз" (Могилев), в отношении главы Дрибинского УКП "Жилкомхоз", в отношении руководителей КУПСХП "Городец" (Шаврковщина) и УП "ЖКХ Россонского района", сообщили в Генпрокуратуре.

Бухгалтер и маркетолог

Прокуратурой Могилева по материалам ОБЭП Ленинского РОВД возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси в отношении бывшего главного бухгалтера ООО "Алемир", которая подозревается в совершении хищения на сумму более 867 тысяч рублей, сообщили в Генпрокуратуре.

Прокурором Столинского района по материалам РОВД возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.211 (присвоение имущества) в отношении бывшего маркетолога ОАО "Горынский КСМ", который подозревается в присвоении продукции на общую сумму более 41 тысячи рублей, проинформировали в генеральной прокуратуре.