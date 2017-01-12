МИНСК, 13 янв – Sputnik. Прокуратура города Минска возбудила уголовное дело в отношении сотрудника УВД администрации Заводского района столицы по факту ошибочного штурма квартиры педиатра Дмитрия Середы, сообщил сам врач на своей странице в Facebook.

Сотрудники ОМОНа ворвались в квартиру педиатра и детского хирурга-травматолога Середы утром 4 августа 2016 года, мужчина был задержан и доставлен в РУВД. Впоследствии выяснилось, что врач не имеет отношения к хулиганству, в котором его подозревали . По факту СК провел проверку и в возбуждении дела отказали – из-за отсутствия состава преступления.

"Сегодня прокуратура Минска написала, что возбудили уголовное дело против сотрудника УВД по ч. 1 ст. 426 УК и направили в СК Минска для организации предварительного расследования", – написал Середа на своей странице.

В письме прокуратуры указано, что жалоба педиатра была рассмотрена и отменено решение УСК по Минску. Одновременно прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудника УВД администрации Заводского района по ч. 1 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий) и направила его в УСК по Минску для организации предварительного расследования.

В результате ошибочного штурма квартиры Середы были выбиты окна на балконе, входная дверь, а сам врач получил травмы – ЧМТ легкой степени, ссадины и ушибы (их в результате проверки признали легкими, не повлекшими кратковременного расстройства здоровья).