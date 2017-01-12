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Штурм ОМОНом квартиры педиатра в Минске: дело все-таки возбудили
13.01.2017 12:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Прокуратура города Минска возбудила уголовное дело в отношении сотрудника УВД администрации Заводского района столицы по факту ошибочного штурма квартиры педиатра Дмитрия Середы, сообщил сам врач на своей
Сотрудники ОМОНа ворвались в квартиру педиатра и детского хирурга-травматолога Середы утром 4 августа 2016 года, мужчина был задержан и доставлен в РУВД. Впоследствии выяснилось, что врач не имеет отношения к
"Сегодня прокуратура Минска написала, что возбудили уголовное дело против сотрудника УВД по ч. 1 ст. 426 УК и направили в СК Минска для организации предварительного расследования", – написал Середа на своей странице.
В письме прокуратуры указано, что жалоба педиатра была рассмотрена и отменено решение УСК по Минску. Одновременно прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудника УВД администрации Заводского района по ч. 1 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий) и направила его в УСК по Минску для организации предварительного расследования.
В результате ошибочного штурма квартиры Середы были выбиты окна на балконе, входная дверь, а сам врач получил травмы – ЧМТ легкой степени, ссадины и ушибы (их в результате проверки признали легкими, не повлекшими кратковременного расстройства здоровья).
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По факту СК уже проводил проверку и в возбуждении дела отказал – из-за отсутствия состава преступления.
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