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Брестчанка попалась на границе с 20 слитками золота 999,9 пробы

13.01.2017 12:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв – Sputnik. Жительница Бреста пыталась переместить через польско-белорусскую границу без таможенного оформления 20 золотых слитков, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Брестчанка попалась на границе с 20 слитками золота 999,9 пробы
© Фото: пресс-служба ГТК
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Женщина ехала в республику на автомобиле Hyundai через пункт таможенного оформления "Варшавский мост" и выбрала "зеленый" коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров, которые нужно декларировать.

"В ходе досмотра транспортного средства в заводской нише обнаружены 20 граммовых золотых слитков 999,9 пробы", – сказали в ГТК.

По данным комитета, общая стоимость золота, которое везла женщина, составляет более 850 евро. 

Слитки у брестчанки были изъяты до решения суда, по факту в отношении нарушительницы Брестской таможней начат административный процесс.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Слитки были изъяты до решения суда, по факту в отношении нарушительницы Брестской таможней начат административный процесс.

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