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Молодой человек на "Ладе" сбил двух женщин в Гомеле

13.01.2017 13:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв – Sputnik. Автомобиль Lada под управлением 22-летнего водителя сбил двух жительниц Гомеля на пешеходном переходе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Молодой человек на "Ладе" сбил двух женщин в Гомеле
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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Авария произошла накануне утром на улице Советской областного центра.

"Водитель, управляя автомобилем Lada Largus, совершил наезд на женщин, 1973 и 1988 года рождения, которые пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказали в ГАИ.

В инспекции также сообщили, что переход, на котором произошло ДТП, обозначен дорожными знаками и разметкой.

В результате обе женщины получила травмы и были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Госпитализация пострадавшим не понадобилась – их после осмотра и оказания первой медицинской помощи медики отпустили домой.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Госпитализация пострадавшим не понадобилась – их после осмотра и оказания первой медицинской помощи медики отпустили домой.

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