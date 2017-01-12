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Молодой человек на "Ладе" сбил двух женщин в Гомеле
13.01.2017 13:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Автомобиль Lada под управлением 22-летнего водителя сбил двух жительниц Гомеля на пешеходном переходе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Авария произошла накануне утром на улице Советской областного центра.
"Водитель, управляя автомобилем Lada Largus, совершил наезд на женщин, 1973 и 1988 года рождения, которые пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказали в ГАИ.
В инспекции также сообщили, что переход, на котором произошло ДТП, обозначен дорожными знаками и разметкой.
В результате обе женщины получила травмы и были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Госпитализация пострадавшим не понадобилась – их после осмотра и оказания первой медицинской помощи медики отпустили домой.
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Госпитализация пострадавшим не понадобилась – их после осмотра и оказания первой медицинской помощи медики отпустили домой.
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