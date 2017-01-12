МИНСК, 13 янв – Sputnik. Автомобиль Lada под управлением 22-летнего водителя сбил двух жительниц Гомеля на пешеходном переходе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома Женщина-водитель погибла под Рогачевом – ее Nissan влетел под MAN

Авария произошла накануне утром на улице Советской областного центра.

"Водитель, управляя автомобилем Lada Largus, совершил наезд на женщин, 1973 и 1988 года рождения, которые пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказали в ГАИ.

В инспекции также сообщили, что переход, на котором произошло ДТП, обозначен дорожными знаками и разметкой.

В результате обе женщины получила травмы и были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Госпитализация пострадавшим не понадобилась – их после осмотра и оказания первой медицинской помощи медики отпустили домой.