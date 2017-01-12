МИНСК, 13 янв – Sputnik. Ряд уголовных дел возбужден в отношении индивидуальной предпринимательницы в Борисове, которая подозревается в мошеннических действиях – женщина взяла деньги за турпутевки и потратила их на себя, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следователи установили, что в прошлом году ИП, занимающаяся турбизнесом, приняла у семи борисовчан в качестве оплаты турпутевок 14,5 тысячи рублей.

"Не намереваясь выполнять свои обязательства, она распорядилась денежными средствами по своему усмотрению", – сказала Белоног.

В отношении гражданки возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно) Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, ищут других пострадавших.