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Автобус из Лунинецкого автопарка сбил женщину в Пинске

13.01.2017 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Пассажирский автобус МАЗ, принадлежащий Лунинецкому, сбил женщину на пешеходном переходе в Пинске, сообщили Sputnik в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Автобус из Лунинецкого автопарка сбил женщину в Пинске
© flickr.com/ Sergiy Tkachenko
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу днем, около 11:00, на одной из центральных улиц райцентра. На перекрестке с улицей Чуклая водитель автобуса совершил наезд на 52-летнюю местную жительницу, после этого столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo.

"В результате наезда женщина получила тяжелые травмы и госпитализирована в УЗ "Пинская ЦРБ", — проинформировали в ГАИ, подчеркнув, что пострадавшая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. 

За рулем автобуса находился 55-летний житель Лунинца. "Установлено, что автобус не был на маршруте и принадлежит Лунинецкому автопарку", — добавили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.

Расстояние между Пинском и Лунинцом порядка 70 километров. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Пассажирский автобус МАЗ, принадлежащий Лунинецкому, сбил женщину на пешеходном переходе в Пинске, сообщили Sputnik в управлении ГАИ УВД...

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