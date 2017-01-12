Утром 13 января в общежитии БГУИР по улице Я. Коласа в Минске погиб студент. Как рассказали очевидцы, парень выпал с верхних этажей здания и погиб на месте. Информацию о происшествии порталу TUT.BY подтвердили в управлении Следственного комитета по Минску.



Общежитие БГУИР № 1 по улице Я. Коласа, 28 в Минске. Фото взято с сайта: bsuir.by

По словам студентов, инцидент произошел примерно в 7 часов утра в общежитии № 1 по улице Я.Коласа. 4-курсник выпал из окна или балкона верхних этажей здания, его тело обнаружили на козырьке.

По словам постояльцев общежития, сейчас в корпусе идет ремонт, и на некоторых балконах общего пользования частично демонтировано ограждение (оставлены перила).

Информацию о случившемся порталу TUT.BY подтвердили в управлении Следственного комитета по Минску.

— Проводится доследственная проверка по факту смерти 21-летнего студента БГУИР. Тело молодого человека с признаками падения с высоты было обнаружено сегодня утром по улице Я. Коласа в Минске. Назначены экспертные исследования, проводится опрос студентов и сотрудников вуза для установления обстоятельств трагедии, — рассказал официальный представитель управления Алексей Климович.