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Тело студента БГУИР обнаружено возле общежития вуза
13.01.2017 14:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту гибели 21-летнего студента Белорусского государственного института радиоэлектроники, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
© Sputnik / Виктор Толочко
Тело молодого человека нашли утром в пятницу возле здания общежития, находящегося на улице Я. Колоса.
"Управлением Следственного комитета по Минску проводится доследственная проверка по факту смерти 21-летнего студента БГУИР", – сказал Климович.
По его словам, характер травм на теле молодого человека носит признаки падения с высоты.
Собеседник Sputnik также сообщил, что по факту следователями назначены необходимые экспертизы. В настоящее время сотрудники УСК опрашивают студентов и работников БГУИР, чтобы установить обстоятельства трагедии.
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В настоящее время сотрудники УСК опрашивают студентов и работников БГУИР, чтобы установить обстоятельства трагедии.
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