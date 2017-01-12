МИНСК, 13 янв – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту гибели 21-летнего студента Белорусского государственного института радиоэлектроники, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.



© Sputnik / Виктор Толочко СК проводит проверку по факту смерти студента в Минске

Тело молодого человека нашли утром в пятницу возле здания общежития, находящегося на улице Я. Колоса.

"Управлением Следственного комитета по Минску проводится доследственная проверка по факту смерти 21-летнего студента БГУИР", – сказал Климович.

По его словам, характер травм на теле молодого человека носит признаки падения с высоты.

Собеседник Sputnik также сообщил, что по факту следователями назначены необходимые экспертизы. В настоящее время сотрудники УСК опрашивают студентов и работников БГУИР, чтобы установить обстоятельства трагедии.