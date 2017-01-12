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Белорусского туриста избили в Милане

13.01.2017 14:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Белорусский турист подвергся нападение в районе улицы Корсо Комо в центре Милана, это довольно популярная улица с множеством небольших магазинчиков и бутиков, передает ресурс "MilanoToday".

Белорусского туриста избили в Милане
© iPlus
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Инцидент произошел в четыре часа утра в четверг, когда 22-летний белорус вышел из одного из баров и направился в гостиницу. Его окружили около десяти молодых людей, судя по всему выходцев из Северной Африки.

Хулиганы избили туриста и забрали наличные деньги. Сообщается о сотне евро, это была единственная купюра в кошельке белоруса.

После инцидента турист вынужден был обратиться к медикам, его госпитализировали. В генеральном консульстве Беларуси в Милане Sputnik подтвердили факт инцидента и сообщили, что в настоящее время выясняют подробности.

Миланские СМИ цитируют местную полицию, которая утверждает, что это не первый случай в этом районе. Никаких следов нападавшие не оставили.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает местная пресса, на белоруса, который направлялся в гостиницу, напали около десяти молодых людей, предположительно, выходцев из Северной Африки.

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