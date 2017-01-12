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Охранника насмерть придавило на "Речицадреве" плитами ДСП
13.01.2017 15:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Мужчина погиб на ОАО "Речицадрев", на него, по предварительным данным, упали плиты ДСП, сообщили очевидцы произошедшего.
© Sputnik Егор Еремов
По информации издания "
Как сообщают очевидцы произошедшего в социальных сетях, охранник предприятия перестал брать трубку телефона. После поисков мужчины его тело обнаружили придавленным плитами ДСП.
В настоящий момент на месте происшествия на предприятии работает следственно-оперативная группа Речицкого РОВД, точная причина смерти устанавливается.
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В настоящий момент на месте происшествия на предприятии работает следственно-оперативная группа Речицкого РОВД
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