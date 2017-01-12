МИНСК, 13 янв – Sputnik. Мужчина погиб на ОАО "Речицадрев", на него, по предварительным данным, упали плиты ДСП, сообщили очевидцы произошедшего.



© Sputnik Егор Еремов Профсоюзы: череду смертей на "Беларуськалии" нельзя считать системой

По информации издания " Днепровец ", ссылающегося на Речицкий РОВД, инцидент на производстве произошел в ночь с 12 на 13 января, погибший –охранник 1961 года рождения.

Как сообщают очевидцы произошедшего в социальных сетях, охранник предприятия перестал брать трубку телефона. После поисков мужчины его тело обнаружили придавленным плитами ДСП.

В настоящий момент на месте происшествия на предприятии работает следственно-оперативная группа Речицкого РОВД, точная причина смерти устанавливается.