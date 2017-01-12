﻿ На предприятии "Речицадрев" погиб охранник - мужчину придавило грузом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На предприятии "Речицадрев" погиб охранник - мужчину придавило грузом

13.01.2017 15:58 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ночь на 13 января на предприятии «Речицадрев» погиб 55-летний мужчина. О происшествии сообщает издание «Дняпровец».

Известно, что мужчина работал на фабрике охранником.

По предварительной информации от Речицкого РОВД, его придавило так называемым пакетом (подготовленные для дальнейшего склеивания стопки высушенных листов шпона) весом более 1 тонны.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причина смерти. Начата проверка по факту смерти человека.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации от Речицкого РОВД, его придавило так называемым "пакетом" (подготовленные для дальнейшего склеивания стопки высушенных листов...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Охранника насмерть придавило на "Речицадреве" плитами ДСП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика