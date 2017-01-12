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На предприятии "Речицадрев" погиб охранник - мужчину придавило грузом
В ночь на 13 января на предприятии «Речицадрев» погиб 55-летний мужчина. О происшествии сообщает издание «
Известно, что мужчина работал на фабрике охранником.
По предварительной информации от Речицкого РОВД, его придавило так называемым пакетом (подготовленные для дальнейшего склеивания стопки высушенных листов шпона) весом более 1 тонны.
На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причина смерти. Начата проверка по факту смерти человека.
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По предварительной информации от Речицкого РОВД, его придавило так называемым "пакетом" (подготовленные для дальнейшего склеивания стопки высушенных листов...
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