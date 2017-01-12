МИНСК, 13 янв – Sputnik. Обвинительный список в отношении задержанных в Бресте троих членов преступной группы, занимавшейся продажей боеприпасов, оружия и наркотиков, может быть расширен, заявил в пятницу начальник 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД полковник Александр Лаврукович.

Молодых людей – жителей Бреста 1990 и 1988 годов рождения – задержали с поличным 11 января , когда они пытались реализовать пневматический пистолет, переделанный для стрельбы патроном калибра 9 миллиметров.

"Один из участников противоправной группы имел навыки взрывотехнического дела – изготавливал самодельные взрывные устройства, а также составные части для нарезного огнестрельного оружия, взрывпакеты", – сказал журналистам Лаврукович.

Он также напомнил, что в отношении задержанных Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 295 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств) Уголовного кодекса Беларуси.

"В ходе следствия обвинительный список может пополниться. Не исключено, что боевой арсенал фигуранты подпольно перевозили из Украины", – сказал Лаврукович.

Как ранее сообщило МВД, у молодых людей оперативники изъяли 56 патронов для пистолета, более одного килограмма тротила, а также боеприпасы времен Великой Отечественной войны, заготовки для производства стреляющих авторучек и амфетамин.

По данным правоохранителей, задержанные поддерживают взгляды, пропагандируемые языческими движениями "Славянское возрождение" и "Белый фронт", а также украинскими экстремистами из "Правого сектора". Кроме того, один из брестчан, исповедует "русское навославие", имеющее элементы сатанизма.