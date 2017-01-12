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ЧП на "Речицадреве": на спящего охранника погрузчик положил стопку ДСП
13.01.2017 19:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Погибшего мужчину на ОАО "Речицадрев" придавил стопкой ДСП не заметивший его погрузчик, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривогова.
О ЧП на производстве
"Мужчина работал на предприятии в ночную смену, его тело обнаружили рабочие около 05:00 пятницы", – сказала Кривоногова.
По словам представителя УСК, мужчина на складе готовой продукции забрался на стопку ДСП, высота которой составляет около трех метров, чтобы поспать.
"Водитель погрузчика, не заметив спящего мужчину, поставил на него пачку ДСП", – сообщила собеседница Sputnik.
По предварительным данным, смерть охранника наступила от механической асфиксии – сдавления грудной клетки. В настоящее время по факту гибели сотрудника ОАО Речицкий РОВД проводит проверку.
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По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия.
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