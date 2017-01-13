В пункте пропуска Брест сотрудники таможни обнаружили в автомобиле брестчанки 20 золотых слитков общей стоимостью 850 евро, сообщили TUT.BY в Брестской таможне.



Фото: Брестская таможня

Женщина ехала на автомобиле Hyundai по зеленому коридору. Во время досмотра транспортного средства в заводской нише обнаружили слитки 999,9 пробы.

«Гражданка пересекала границу чаще 1 раза в 3 месяца и могла беспошлинно ввезти на территорию ЕАЭС товары общей стоимостью до 300 евро и весом — 20 кг», — сообщили в Брестской таможне.

Незаконно перемещаемые через таможенную границу слитки изъяты до решения суда. По факту недекларирования начат административный процесс.