﻿ Жительница Бреста пыталась перевезти через польско-белорусскую границу 20 золотых слитков. 21.by
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Жительница Бреста пыталась перевезти через польско-белорусскую границу 20 золотых слитков

13.01.2017 23:54 — ЧП | Tut.by  
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В пункте пропуска Брест сотрудники таможни обнаружили в автомобиле брестчанки 20 золотых слитков общей стоимостью 850 евро, сообщили TUT.BY в Брестской таможне.


Фото: Брестская таможня

Женщина ехала на автомобиле Hyundai по зеленому коридору. Во время досмотра транспортного средства в заводской нише обнаружили слитки 999,9 пробы.

«Гражданка пересекала границу чаще 1 раза в 3 месяца и могла беспошлинно ввезти на территорию ЕАЭС товары общей стоимостью до 300 евро и весом — 20 кг», — сообщили в Брестской таможне.

Незаконно перемещаемые через таможенную границу слитки изъяты до решения суда. По факту недекларирования начат административный процесс.

 
Теги: Брест
 
 
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