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На белорусско-литовской границе образовались очереди большегрузов
14.01.2017 11:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв — Sputnik. На всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе в субботу образовались очереди из большегрузов.
По состоянию на 10 часов утра, самое большое скопление грузовых автомобилей наблюдалось в пункте пропуска "Каменный лог". Своей очереди для пересечения белорусско-польской границы ожидают порядка 80 большегрузов. Очередь в 40 грузовых машин стоит у шлагбаума в ПП "Котловка". 24 большегруза ожидают своей очереди в ПП "Привалка", 15 — в ПП "Бенякони".
Накануне представители Госпогранкомитета Беларуси предупреждали, водители фур, следующие через пункт пропуска "Котловка"/"Лаворишкес" на белорусско-литовской границе, могут столкнуться в выходные с очередями.
Как отметили в ГПК, 14-15 января по информации литовской стороны в пункте пропуска оформление грузовых автомобилей будет осуществляться в ручном режиме. Там также добавили, что ситуация вызвана плановыми техническими работами, которые будут осуществляться в пункте пропуска.
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Ранее ГПК предупредил, что в выходные в ПП "Котловка" возможны очереди из-за того, что пропуск большегрузов на этом погранпереходе будет осуществляться в ручном...
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