МИНСК, 14 янв — Sputnik. На всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе в субботу образовались очереди из большегрузов.

По состоянию на 10 часов утра, самое большое скопление грузовых автомобилей наблюдалось в пункте пропуска "Каменный лог". Своей очереди для пересечения белорусско-польской границы ожидают порядка 80 большегрузов. Очередь в 40 грузовых машин стоит у шлагбаума в ПП "Котловка". 24 большегруза ожидают своей очереди в ПП "Привалка", 15 — в ПП "Бенякони".

Накануне представители Госпогранкомитета Беларуси предупреждали, водители фур, следующие через пункт пропуска "Котловка"/"Лаворишкес" на белорусско-литовской границе, могут столкнуться в выходные с очередями.

Как отметили в ГПК, 14-15 января по информации литовской стороны в пункте пропуска оформление грузовых автомобилей будет осуществляться в ручном режиме. Там также добавили, что ситуация вызвана плановыми техническими работами, которые будут осуществляться в пункте пропуска.