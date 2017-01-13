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На белорусско-литовской границе образовались очереди большегрузов

14.01.2017 11:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 янв — Sputnik. На всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе в субботу образовались очереди из большегрузов. 

По состоянию на 10 часов утра, самое большое скопление грузовых автомобилей наблюдалось в пункте пропуска "Каменный лог". Своей очереди для пересечения белорусско-польской границы ожидают порядка 80 большегрузов. Очередь в 40 грузовых машин стоит у шлагбаума в ПП "Котловка". 24 большегруза ожидают своей очереди в ПП "Привалка", 15 — в ПП "Бенякони".

Накануне представители Госпогранкомитета Беларуси предупреждали,  водители фур, следующие через пункт пропуска "Котловка"/"Лаворишкес" на белорусско-литовской границе, могут столкнуться в выходные с очередями.

Как отметили в ГПК, 14-15 января по информации литовской стороны в пункте пропуска оформление грузовых автомобилей будет осуществляться в ручном режиме. Там также добавили, что ситуация вызвана плановыми техническими работами, которые будут осуществляться в пункте пропуска.    

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее ГПК предупредил, что в выходные в ПП "Котловка" возможны очереди из-за того, что пропуск большегрузов на этом погранпереходе будет осуществляться в ручном...

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