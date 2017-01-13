Спасатели помогли выбраться мужчине, упавшему в 6-метровый колодец с водой в деревне Больники Островецкого района, сообщили в МЧС .

50-летний мужчина упал в колодец с питьевой водой во дворе дома днем 13 января. Вытащить его оттуда смогли только спасатели. Пострадавший госпитализирован с общим переохлаждением организма.