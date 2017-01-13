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В Островецком районе мужчина упал в 6-метровый колодец, доставали спасатели

14.01.2017 12:28 — ЧП | Tut.by  
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Спасатели помогли выбраться мужчине, упавшему в 6-метровый колодец с водой в деревне Больники Островецкого района, сообщили в МЧС.

50-летний мужчина упал в колодец с питьевой водой во дворе дома днем 13 января. Вытащить его оттуда смогли только спасатели. Пострадавший госпитализирован с общим переохлаждением организма.

 
 
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Пострадавший госпитализирован с общим переохлаждением организма.

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