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Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Бобруйске
14.01.2017 15:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв — Sputnik. Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета Беларуси проводит проверку по факту пожара, повлекшего гибель человека, сообщили Sputnik в Могилевском управлении МЧС.
Пожар в частном доме по улице Кольцова в Бобруйске произошел в ночь на субботу. Спасателям о происшествии сообщили очевидцы.
Когда пожарные бригады прибыли на место происшествия, дом горел открытым пламенем, были обрушены перекрытия и кровля. Соседи сообщили сотрудника МЧС, что в доме может находиться человек.
Вошедшие дом пожарные обнаружили на полу тело женщины 1970 года рождения, хозяйки дома. В МЧС отметили, что поиск был осложнен плотным дымом в помещениях, высокой температурой внутри и частичным обрушением конструкций.
Спасатели рассматривают две основные причины возникновения пожара — это неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электросетей.
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Поиск тела был затруднен из-за густого дыма, высокой температуры и частично обвалившихся конструкций в помещениях.
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