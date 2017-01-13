МИНСК, 14 янв — Sputnik. Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета Беларуси проводит проверку по факту пожара, повлекшего гибель человека, сообщили Sputnik в Могилевском управлении МЧС.

Пожар в частном доме по улице Кольцова в Бобруйске произошел в ночь на субботу. Спасателям о происшествии сообщили очевидцы.

Когда пожарные бригады прибыли на место происшествия, дом горел открытым пламенем, были обрушены перекрытия и кровля. Соседи сообщили сотрудника МЧС, что в доме может находиться человек.

Вошедшие дом пожарные обнаружили на полу тело женщины 1970 года рождения, хозяйки дома. В МЧС отметили, что поиск был осложнен плотным дымом в помещениях, высокой температурой внутри и частичным обрушением конструкций.

Спасатели рассматривают две основные причины возникновения пожара — это неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электросетей.