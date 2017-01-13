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Брестчанин скончался за рулем BMW, автомобиль врезался в павильон

14.01.2017 16:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 янв — Sputnik. Проводится проверка по факту смерти за рулем автомобиля, которая привела к ДТП, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестского региона.

Инцидент произошел в субботу около 13:10 в брестском микрорайоне "Южный". 53-летний житель областного центра, ехавший в автомобиле BMW X5 по улице Жукова, врезался в павильон.

По информации инспекторов, водитель во время движения потерял контроль над автомобилем, в результате чего машина выехала с проезжей части. По предварительным данным, у мужчины случился инфаркт.

В ГАИ отметили, что водитель кроссовера скончался на месте происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 14 янв — Sputnik. Проводится проверка по факту смерти за рулем автомобиля, которая привела к ДТП, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестского региона. Инцидент...

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