МИНСК, 14 янв — Sputnik. Проводится проверка по факту смерти за рулем автомобиля, которая привела к ДТП, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестского региона.

Инцидент произошел в субботу около 13:10 в брестском микрорайоне "Южный". 53-летний житель областного центра, ехавший в автомобиле BMW X5 по улице Жукова, врезался в павильон.

По информации инспекторов, водитель во время движения потерял контроль над автомобилем, в результате чего машина выехала с проезжей части. По предварительным данным, у мужчины случился инфаркт.

В ГАИ отметили, что водитель кроссовера скончался на месте происшествия.