МИНСК, 14 янв — Sputnik. На гродненской трассе из-за аварии в первой половине дня образовалась пробка в несколько километров, сообщили в эфире телеканала СТВ.

Причиной затруднения движения стала авария, в которую у деревни Байдаки Минского района попал водитель большегруза. В условиях сложной дорожной обстановки он попытался совершить обгон, не справился с управлением, в результате чего его машина врезалась в отбойник.

"Сегодня около 10 часов на 22 км автодороги Минск — Гродно водитель фуры, совершая маневр обгона, не учел погодные условия и не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на дорожное ограждение", — сообщила Sputnik cтарший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

В результате ДТП пострадавших нет, транспортное средство и дорожное ограждение получили механические повреждения, уточнила представитель ГАИ.

По последней информации, полученной Sputnik в дежурной части Гаи Минского района, движение в районе аварии восстановлено.