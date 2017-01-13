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Авария на гродненской трассе собрала пробку в несколько километров

14.01.2017 16:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 янв — Sputnik. На гродненской трассе из-за аварии в первой половине дня образовалась пробка в несколько километров, сообщили в эфире телеканала СТВ.

Авария на гродненской трассе собрала пробку в несколько километров
© Фото: ГАИ Брестской области
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Причиной затруднения движения стала авария, в которую у деревни Байдаки Минского района попал водитель большегруза. В условиях сложной дорожной обстановки он попытался совершить обгон, не справился с управлением, в результате чего его машина врезалась в отбойник.

"Сегодня около 10 часов на 22 км автодороги Минск — Гродно водитель фуры, совершая маневр обгона, не учел погодные условия и не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на дорожное ограждение", — сообщила Sputnik cтарший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

В результате ДТП пострадавших нет, транспортное средство и дорожное ограждение получили механические повреждения, уточнила представитель ГАИ.

По последней информации, полученной Sputnik в дежурной части Гаи Минского района, движение в районе аварии восстановлено.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Водитель фуры не справился с управлением, и при попытке совершить обгон ушел в занос и совершил наезд на дорожное ограждение; по последней информации, движение на...

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