МИНСК, 14 янв — Sputnik. Сразу несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий случились на дорогах республики в субботу, сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси. По предварительной информации, во всех случаях причиной ДТП стали сложная дорожная обстановка, вызванная погодными условиями, и неоправданные маневры.

"Посыпались сообщения о ДТП. Поэтому мы призываем водителей, если уже вы вынуждены ехать, будьте предельно аккуратными, выбирайте безопасную скорость и исключайте всяческие обгоны, опережения, лишние маневры. Все постепенно доедут со скоростью, с которой едет поток. Не надо идти на риск и подвергать опасности жизни близких людей", — подчеркнула старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

Две смерти на трассе Минск — Ошмяны

Смертельное ДТП произошло утром в субботу на трассе Минск — Ошмяны. Автомобиль Renault Laguna, в котором находилась семейная пара, 1992 и 1994 г.р, пошел на обгон. Водитель не успел завершить маневр и столкнулся со встречным автомобилем Mercedes ML.

"Муж и жена, которые находились в "Рено", погибли. Ехали якобы из Минска, где жили в последнее время, на родину в Ошмяны. Парень, который ехал за ними, рассказывал, что водитель Renault несколько раз пытался выйти на обгон, все время возвращался в свою полосу, но в итоге в очередной раз начал обгонять и не успел", — рассказала Банадык.

Водитель "Мерседеса", по словам представителя УГАИ МВД, не пострадал.

Пассажирка "Ситроен" погибла в Логойском районе

Еще одно лобовое столкновение со смертельным исходом произошло на 49-м километре трассы Минск-Витебск в Логойском районе.

"Как говорят очевидцы, Сitroen Хsara пошел на обгон, увидел фуру, попытался затормозить и вернуться в свою полосу, но в итоге не успел. От резкого торможения его развернуло, и он пассажирской дверью ушел под грузовик. В итоге погибла пассажирка 1958 года рождения", — рассказала собеседница агентства.

По предварительной информации, рискованный маневр водитель "Ситроен" совершил в зоне действия знака "Обгон запрещен".

Трое, в том числе ребенок, в больнице

Утром на трассе Речица — Лоев автомобиль Toyota Land Cruiser совершил столкновение со встречным Renault Logan.

В результате ДТП три человека оказали в больнице. Среди госпитализированных ребенок 15 лет.

Ранее сообщалось об аварии в Минском районе, когда водитель большегруза не справился с управлением при совершении обгона и врезался в дорожное ограждение. В результате на трассе Минск — Гродно в направлении столицы в первой половине дня образовалась многокилометровая пробка.

В ГАИ призывают водителей на время снегопадов отказаться от дальних поездок, а случае необходимости сесть за руль — выбирать безопасную скорость и воздержаться от опасных маневров.

Предельно бдительными ГАИ просит быть и пешеходов

"В сумерках возникает вероятность наезда на пешеходов, водителям очень сложно заметить пешехода, когда идет снег. Поэтому просим пешеходов также быть предельно внимательными, соблюдать правила и использовать световозращающие элементы даже в городе, а также не выходить на пешеходные переходы, пока все автомобили не успеют остановиться", — подчеркнула Банадык.