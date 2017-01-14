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Микроавтобус вылетел на остановку в Минске: женщина в больнице

14.01.2017 20:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 янв — Sputnik. Автомобиль VW Transporter, водитель которого не справился с управлением, вылетел на тротуар в районе улице Уральской и травмировал женщину, которая, по предварительной информации, ожидала транспорта на остановке, сообщила Sputnik старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

Микроавтобус вылетел на остановку в Минске: женщина в больнице
© Фото: УГАИ МВД Беларуси
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"Микроавтобус во второй половине дня двигался по улице Уральской. По предварительной информации, когда двигающийся перед ним автомобиль начал притормаживать, водитель VW, чтобы избежать ДТП, начал принимать вправо. У обочины как раз остановился автобус, который высаживал пассажиров. Тогда водитель решил взять еще правее в надежде, что его остановит бордюр, но его автомобиль в итоге вынесло на тротуар", — рассказала собеседница агентства.

По предварительным данным пострадали две женщины. Одну из них, 1965 г. р., госпитализировали.

ГАИ в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на время снегопадов. Водителей просят отказаться от дальних поездок, а в случае необходимости сесть за руль — выбирать безопасную скорость и воздержаться от опасных маневров.

Кроме того, Госавтоинспекция попросила быть предельно внимательными и пешеходов.

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ в очередной раз обращается к водителям с призывом выбирать безопасную скорость движения и избегать опасных маневров.

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