МИНСК, 14 янв — Sputnik. Автомобиль VW Transporter, водитель которого не справился с управлением, вылетел на тротуар в районе улице Уральской и травмировал женщину, которая, по предварительной информации, ожидала транспорта на остановке, сообщила Sputnik старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.



© Фото: УГАИ МВД Беларуси Ушли в лобовое: ГАИ сообщает о серии ДТП со смертельными исходами

"Микроавтобус во второй половине дня двигался по улице Уральской. По предварительной информации, когда двигающийся перед ним автомобиль начал притормаживать, водитель VW, чтобы избежать ДТП, начал принимать вправо. У обочины как раз остановился автобус, который высаживал пассажиров. Тогда водитель решил взять еще правее в надежде, что его остановит бордюр, но его автомобиль в итоге вынесло на тротуар", — рассказала собеседница агентства.

По предварительным данным пострадали две женщины. Одну из них, 1965 г. р., госпитализировали.

ГАИ в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на время снегопадов. Водителей просят отказаться от дальних поездок, а в случае необходимости сесть за руль — выбирать безопасную скорость и воздержаться от опасных маневров.

Кроме того, Госавтоинспекция попросила быть предельно внимательными и пешеходов.