МИНСК, 15 янв – Sputnik. Правоохранительные органы Мозырского района Гомельской области только за один день изъяли около трех тонн контрафактного алкоголя, сообщило УВД Гомельского облисполкома.



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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями 13 января в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, которые занимаются перевозкой, хранением и реализацией алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости

В начале проверки милиционеры остановили на одной из улиц райцентра автомобиль 45-летнего жителя Мозыря. В багажнике машины было обнаружено 16 полиэтиленовых пятилитровых канистр с прозрачной жидкостью и характерным запахом спирта. Перевозимый груз объемом 80 литров был изъят.

"Дальнейшая проверка проводилась в одной из деревень Мозырского района по месту жительства родственников мозырянина. В гараже частного подворья правоохранители обнаружили и изъяли более 2,5 тысячи бутылок водки "Белая Береза" производства России объемом 0,5 литров каждая, 136 полиэтиленовых канистр емкостью 5 литров каждая и 93 полиэтиленовые канистры емкостью 10 литров с прозрачной жидкостью и характерным запахом спирта", – рассказали в УВД.

Там отметили, что владелец контрафакта пояснил, что указанную продукцию он приобрел для собственного потребления

"Вся контрафактная продукция хранилась без документов, подтверждающих легальность ее приобретение, и без акцизных марок Беларуси. Всего из незаконного оборота изъято 1 тысяча 260 литров водки и 1 тысяча 610 литров прозрачной жидкости с характерным запахом спирта", — проинформировали в УВД.

В настоящее время все материалы проверки переданы в ИМНС по Мозырскому району для составления административных протоколов, предусмотренных частями 3 и 5 статьи 12.27 КоАП (незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков). Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией товара.