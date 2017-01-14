МИНСК, 15 янв – Sputnik. Большегрузный автомобиль вылетел в кювет в Полоцком районе, перегородив автотрассу Р46, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

Авария произошла накануне вечером вблизи деревни Коллективная на автодороге Р46 Полоцк – Лепель.

Как сообщают очевидцы, водитель фуры не справился с управлением, машина вылетела в кювет, а ее прицеп перегородил дорогу.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время по факту проводится проверка.

Ранее ГАИ предупредила автолюбителей: в сложных погодных условиях им следует быть предельно внимательными на дорогах.