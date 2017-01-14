Авария произошла накануне на трассе Брест — Гомель во время сильного снегопада.

"Машину развернуло, но она осталась на дороге, хотя задние колеса практически повисли над откосом", – написал очевидец, снявший на видеорегистратор занос автомобиля.

Он также отмечает, что а аварии никто не пострадал – дорога была более-менее убрана, а скорость машины – небольшая.