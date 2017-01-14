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Видеофакт: "полицейский" разворот Opel на трассе в Дрогичинском районе

15.01.2017 11:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Авария произошла накануне на трассе Брест — Гомель во время сильного снегопада.

"Машину развернуло, но она осталась на дороге, хотя задние колеса практически повисли над откосом", – написал очевидец, снявший на видеорегистратор занос автомобиля.

Он также отмечает, что а аварии никто не пострадал – дорога была более-менее убрана, а скорость машины – небольшая.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Легковой автомобиль Opel занесло на заснеженной трассе в Дрогичинском районе. Смотрите на видео, как водитель чудом избежал опрокидывания в кювет.

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