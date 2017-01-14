МИНСК, 15 янв – Sputnik. Мужчина и ребенок пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Брестской районе, сообщило в воскресенье Брестское областное УМЧС.



© Sputnik Евгений Одиноков Маршрутка с пассажирами перевернулась в Полоцке

Авария произошла накануне около 17:00 на автотрассе М-1 вблизи деревни Черни.

"При лобовом столкновении двух легковых автомобилей Volkswagen Passat и Audi 80 в последнем были зажаты водитель и ребенок", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что спасатели освободили и извлекли из автомобиля мальчика 2009 года рождения, который с травмами был госпитализирован в Брестскую детскую областную больницу.

Сотрудники МЧС при помощи гидравлического инструмента также деблокировали 36-летнего водителя автомобиля, его тоже поместили в болницу.