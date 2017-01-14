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Лобовое ДТП под Брестом: в машине зажало водителя и ребенка

15.01.2017 12:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Мужчина и ребенок пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Брестской районе, сообщило в воскресенье Брестское областное УМЧС.

Лобовое ДТП под Брестом: в машине зажало водителя и ребенка
© Sputnik Евгений Одиноков
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Авария произошла накануне около 17:00 на автотрассе М-1 вблизи деревни Черни. 

"При лобовом столкновении двух легковых автомобилей Volkswagen Passat  и Audi 80 в последнем были зажаты водитель и ребенок", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что спасатели освободили и извлекли из автомобиля мальчика 2009 года рождения, который с травмами был госпитализирован в Брестскую детскую областную больницу.

Сотрудники МЧС при помощи гидравлического инструмента также деблокировали 36-летнего водителя автомобиля, его тоже поместили в болницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Семилетний мальчик с травмами был госпитализирован в Брестскую детскую областную больницу.

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