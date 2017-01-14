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Работника фермы в Речицком районе затянуло в кормораздатчик
15.01.2017 13:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Работника фермы затянуло в кормораздатчик в Речицком районе, от полученных травм он скончался на месте, сообщает речицкая газета "
Инцидент произошел рано утром 14 января на территории молочно-товарной фермы сельскохозяйственного предприятия "Фрунзе-Агро" в деревне Гончаровка Речицкого района Гомельской области.
"При проведении работ по очистке шнеков раздатчика кормов ИСРК-12 от силосной массы мужчина 1986 года рождения зацепился одеждой за движущиеся элементы и был зажат между ними. Полученные в результате этого травмы оказались несовместимы с жизнью", – отмечает издание со ссылкой на старшего инспектора ГПиВО Речицкого РОЧС Виктора Кийко,
Тело погибшего извлекали работники МЧС. На месте происшествия работает следственная группа.
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Работник молочно-товарной фермы, который занимался очисткой ленты раздачи кормов животным, зацепился одеждой и получил несовместимые с жизнью травмы. На месте...
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