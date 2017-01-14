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Машина "скорой" сбила девочку на санках в Витебском районе
15.01.2017 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Автомобиль скорой медицинской помощи совершил наезд на выпавшего с надувных санок ребенка в Витебском районе, сообщил ресурс "
Брестом" title="Авария под Брестом" class="">
© Фото: МЧС Беларуси
Инцидент произошел накануне, по информации правоохранительных органов, ребенок попал под машину после того, как упал с санок.
Сообщается, что девочка в результате наезда "скорой" получила травмы и была помещена в Витебскую областную клиническую больницу.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, которой занимается Витебский райотдел Следственного комитета.
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В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, которой занимается Витебский райотдел Следственного комитета.
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