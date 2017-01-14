МИНСК, 15 янв – Sputnik. Автомобиль скорой медицинской помощи совершил наезд на выпавшего с надувных санок ребенка в Витебском районе, сообщил ресурс " Народные новости Витебска " со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Светлану Сахарову.

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Брестом" title="Авария под Брестом" class=""> © Фото: МЧС Беларуси Лобовое ДТП под Брестом: в машине зажало водителя и ребенка

Инцидент произошел накануне, по информации правоохранительных органов, ребенок попал под машину после того, как упал с санок.

Сообщается, что девочка в результате наезда "скорой" получила травмы и была помещена в Витебскую областную клиническую больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, которой занимается Витебский райотдел Следственного комитета.