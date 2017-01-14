МИНСК, 15 янв – Sputnik. Четырнадцать пассажиров находились в маршрутном такси, которое перевернулось 14 января возле деревни Чернещино в Полоцком районе, сообщило УГАИ УВД Витебского облисполкома.



© Sputnik Евгений Одиноков Маршрутка с пассажирами перевернулась в Полоцке

Об аварии с участием микроавтобуса Mercedes , который следовал по маршруту №10 "Полоцк – Новополоцк", сообщили очевидцы.

"Ехали 14 пассажиров, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия", – говорится в сообщении УВД.

Там также сообщается, что автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу встречного и опрокинулся.

По данным ГАИ в результате ДТП никто из пассажиров таки не пострадал. По факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку.