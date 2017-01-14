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УВД Витебска: в перевернувшейся маршрутке было 14 пассажиров

15.01.2017 17:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Четырнадцать пассажиров находились в маршрутном такси, которое перевернулось 14 января возле деревни Чернещино в Полоцком районе, сообщило УГАИ УВД Витебского облисполкома.

УВД Витебска: в перевернувшейся маршрутке было 14 пассажиров
© Sputnik Евгений Одиноков
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Полоцке

Об аварии с участием микроавтобуса Mercedes, который  следовал по маршруту №10 "Полоцк – Новополоцк", сообщили очевидцы.

"Ехали 14 пассажиров, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия", – говорится в сообщении УВД.

Там также сообщается, что автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу встречного и опрокинулся.

По данным ГАИ в результате ДТП никто из пассажиров таки не пострадал. По факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации ГАИ, никто из пассажиров в аварии не пострадал, по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

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