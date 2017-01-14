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Житель Гомеля украл 10 шоколадок, но был задержан милицией

15.01.2017 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали жителя Гомеля, который из местного магазина вынес десять плиток шоколада, сообщили  Sputnik в Департаменте охране МВД Беларуси.

Житель Гомеля украл 10 шоколадок, но был задержан милицией
© flickr.com/ Todd Van Hoosear
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Задержание провел наряд Центрального отдела охраны, выбывший на срабатывание тревожной сигнализации магазина.

"Был задержан ранее судимый гражданин, который из торгового зала похитил 10 плиток шоколада на сумму 25 рублей", – сказали в УВД.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси.

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