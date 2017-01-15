МИНСК, 15 янв – Sputnik. Беременная женщина пострадала в результате ДТП в Витебске, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Витебска УВД : в перевернувшейся маршрутке было 14 пассажиров

Авария произошла в 18:30 на пересечении улиц Карла Маркса и Пролетарской областного центра.

"Opel врезался в Volkswagen, в котором ехала семья, включая беременную женщину", – сообщили в ГАИ.

По информации ГАИ, водители не пострадали, ранения получила беременная женщина, находящаяся в Opel.

По факту ДТП проводится проверка.