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Opel протаранил Volkswagen в Витебске
15.01.2017 19:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Беременная женщина пострадала в результате ДТП в Витебске, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла в 18:30 на пересечении улиц Карла Маркса и Пролетарской областного центра.
"Opel врезался в Volkswagen, в котором ехала семья, включая беременную женщину", – сообщили в ГАИ.
По информации ГАИ, водители не пострадали, ранения получила беременная женщина, находящаяся в Opel.
По факту ДТП проводится проверка.
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По информации ГАИ, водители не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.
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