Грузовой самолет Boeing-747 авиакомпании «Турецкие авиалинии», совершавший рейс по маршруту Стамбул — Бишкек, разбился в нескольких километрах от аэропорта Манас неподалеку от столицы Кыргызстана. Об этом сообщает агентство «АКИ-пресс» .

По данным МЧС Кыргызстана, грузовой самолет разбился за посадочной полосой аэропорта при посадке: воздушное судно рухнуло на дачный поселок. После его падения загорелись два дома, которые находятся на территории поселка.

В результате падения самолета погибли 15 человек из местных жителей. Об этом сообщил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Бишкека Егор Борисов.

По данным на 6.00 по минскому времени в районе падения грузового авиалайнера подтверждена гибель 9 взрослых и 6 детей из местных жителей, а также одного из пилотов самолета.

Также известно как минимум о 6 пострадавших.