﻿ При падении турецкого самолета под Бишкеком погибли 16 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

При падении турецкого самолета под Бишкеком погибли 16 человек

16.01.2017 06:29 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Грузовой самолет Boeing-747 авиакомпании «Турецкие авиалинии», совершавший рейс по маршруту Стамбул — Бишкек, разбился в нескольких километрах от аэропорта Манас неподалеку от столицы Кыргызстана. Об этом сообщает агентство «АКИ-пресс».

По данным МЧС Кыргызстана, грузовой самолет разбился за посадочной полосой аэропорта при посадке: воздушное судно рухнуло на дачный поселок. После его падения загорелись два дома, которые находятся на территории поселка.

В результате падения самолета погибли 15 человек из местных жителей. Об этом сообщил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Бишкека Егор Борисов.

По данным на 6.00 по минскому времени в районе падения грузового авиалайнера подтверждена гибель 9 взрослых и 6 детей из местных жителей, а также одного из пилотов самолета.

Также известно как минимум о 6 пострадавших.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузовой самолет разбился за посадочной полосой аэропорта при посадке: воздушное судно рухнуло на дачный поселок.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Житель Гомеля украл 10 шоколадок, но был задержан милицией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика