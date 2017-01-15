МИНСК, 16 янв — Sputnik. Грузовой лайнер Boeing-747, принадлежавший компании "Турецкие авиалинии", рухнул в полутора километрах от международного аэропорта Манас в Чуйской области Кыргызстана, местные власти сообщают о приблизительно 30 погибших местных жителях, в том числе и шестерых детях, а также четверых членах экипажа.

Грузовой Boeing 747 Turkish Airlines совершал полет по маршруту Гонконг — Стамбул с дозаправкой в Бишкеке. Самолет упал утром в понедельник на дачный поселок в окрестностях аэропорта в селе Дача-Суу, передает корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий. На месте крушения работают спасатели, медики и пожарные.



© Sputnik Табалды Кадырбеков Спасатели работают на месте падения "боинга" под Бишкеком

По последним данным МЧС, в результате падения самолета погибли 34 человека, около 23 домов разрушено. Возгорание на самом лайнере локализовано.

"На 9:00 16 января в районе падения грузового авиалайнера подтверждена гибель девяти взрослых и шести детей из числа местных жителей, а также одного пилота (позже МЧС уточнило число погибших — Sputnik). В настоящее время оказывается помощь примерно шести пострадавшим. Список погибших и пострадавших формируется. Кроме трех реанимобилей ССМП Бишкека, на месте трагедии работают также сельские "скорые" Чуйской области", — сообщил представитель Минздрава Кыргызстана.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:57 / 12.09Mb / просмотров видео: 659) Sputnik.Эмиль Садыров © Sputnik. Эмиль Садыров Первые кадры с места крушения грузового самолета — ЧП под Бишкеком

К расследованию падения грузового Boeing-747 подключатся Турция, США и Международный авиационный комитет, заявил Sputnik Кыргызстан заместитель директора Агентства гражданской авиации Бакыт Джунушалиев.

"В соответствии с международными стандартами, расследованием занимается государство, где произошло происшествие — то есть Кыргызстан. Естественно, будет участвовать государство со стороны компании, а также и государство — разработчик самолета. Если это Boeing, то США. Естественно, будет участвовать и Международный авиационный комитет (МАК)", — сообщил Джунушалиев. По его словам, в настоящее время поиски "черных ящиков" не ведутся, так как проводятся аварийно-спасательные работы. Где и в какой стране займутся расшифровкой "черных ящиков", будет известно позже.

В Бишкеке создан штаб по выяснению причин авиакатастрофы. По официальной информации, "боинг" не смог вписаться в посадочную полосу аэропорта. Причину (технический сбой или погодные условия) будут уточнять специалисты.



© Sputnik Даниил Сулайманов Инфографика: крушение грузового самолета Boeing-747 возле аэропорта "Манас" в Кыргызстане

Международный аэропорт Манас в настоящее время закрыт: здесь не принимают и не отправляют рейсы. Информации о том, когда будет возобновлена работа аэропорта, пока не поступало.