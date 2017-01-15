Трагедия произошла утром 14 января на территории молочно-товарной фермы сельскохозяйственного предприятия «Фрунзе-Агро» в деревне Гончаровка, сообщает Dneprovec.by.





Предварительно установлено, что при проведении работ по очистке шнеков раздатчика кормов от силосной массы 30-летний мужчина зацепился одеждой за движущиеся элементы и был зажат между ними.





Полученные в результате этого травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался.