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В Речицком районе работника фермы затянуло в кормораздатчик, мужчина погиб

16.01.2017 10:07 — ЧП | Tut.by  
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Трагедия произошла утром 14 января на территории молочно-товарной фермы сельскохозяйственного предприятия «Фрунзе-Агро» в деревне Гончаровка, сообщает Dneprovec.by.


Предварительно установлено, что при проведении работ по очистке шнеков раздатчика кормов от силосной массы 30-летний мужчина зацепился одеждой за движущиеся элементы и был зажат между ними.


Полученные в результате этого травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался.

 
 
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Трагедия произошла утром 14 января на территории молочно-товарной фермы сельскохозяйственного предприятия "Фрунзе-Агро" в деревне Гончаровка.

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