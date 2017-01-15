МИНСК, 16 янв — Sputnik. Следствие устанавливает пострадавших от действий жительницы Гродно Книга (Рой) Юлии Владимировны 1985 года рождения, которая подозревается в мошеннических действиях, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что начиная с весны 2015 года до февраля 2016-го фигурантка уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси, взяла в долг у жителя областного центра 35 тысяч евро. При этом, как отметил представитель УСК, она не имела намерений возвращать указанную сумму.

"Кроме того, под предлогом приобретения медицинского оборудования и ремонта автомобиля завладела денежными средствами еще одного гродненца в сумме около 1500 долларов США и пыталась похитить у него еще 3500 рублей", — рассказал Шершеневич.

Он также добавил, что эти два эпизода — не единственные в деле. Потерпевшим от действий подозреваемой был признан житель столицы, у которого под предлогом приобретения мебели и стройматериалов было похищено более 14000 рублей.

Также стало известно, что фигурантка дела ранее была дважды судима за мошенничество. Похищенных денег правоохранители не обнаружили, женщина заключена под стражу. Следствие проверяет версию об игровой зависимости подозреваемой.

Правоохранительные органы устанавливают иных граждан, которые могли пострадать от действий Книга (Рой) Ю.В. Сообщить информацию по данному вопросу, а также оказать помощь в расследовании можно по телефонам: (8-015) 72-41-62 или 102.