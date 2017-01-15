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Работница завода биотехнологий в Бобруйске получила ожоги лица

16.01.2017 12:38 — ЧП | Tut.by  
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Ожоги лица на производстве получила 47-летняя работница предприятия ОАО «Завод биотехнологий».

Подробности ЧП «Вечернему Бобруйску» рассказала начальник Бобруйского межрайонного отдела Департамента государственной инспекции труда Любовь Логвина:

— 3 января аппаратчик дозирования ОАО «Завод биотехнологий» — 47-летняя работница — выполняла работы по приготовлению ацетата калия (добавка в стеклоочиститель). Смешивая необходимые для соединения вещества, женщина не выдержала необходимое время взаимодействия между химическими составными реакции, в результате чего произошел их выброс из смесителя. Основная часть попала ей на лицо, женщина получила тяжелые химические ожоги лица и глаз. Пострадавшая находится в больнице на лечении. Основной причиной происшествия стало то, что пострадавшая не пользовалась средствами индивидуальной защиты.

Проверку по данному инциденту проводит Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета. Заместитель начальника отдела Валентин Мироевский сообщил, что дополнительной информацией пока не располагает.

 
 
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Проверку по данному инциденту проводит Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета.

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