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ГТК: под видом гофробумаги через границу ехала одежда на $35 тыс.

16.01.2017 13:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв – Sputnik. Сотрудники Ошмянской таможни пресекли попытку незаконного перемещения на территорию Евразийского экономического союза крупной партии одежды, которая перевозилась под видом гофрированной бумаги, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном таможенном комитете Беларуси.

ГТК: под видом гофробумаги через границу ехала одежда на тыс.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Контрабанду нашли в большегрузном автомобиле MAN, следовавшем из Калининградской области в Москву через международный пункт пропуска "Каменный Лог".

"Для таможенного оформления водитель автопоезда предоставил товаросопроводительные документы на товар "бумага для гофрирования". Однако во время проведения досмотра транспортного средства в грузовом отсеке обнаружены 17 крупногабаритных сумок с одеждой", – сказали в ГТК.

Там также сообщили, что около 1,6 тысячи женских и детских платьев было изъято, стоимость товара, по предварительной оценке, составила около 70 тысяч рублей.

По факту сотрудниками Ошмянской таможни начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП.

 
Теги: Минск
 
 
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Контрабандная одежда находилась в фуре, всего нашли 17 сумок с детскими и женскими платьями.

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