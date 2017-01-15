МИНСК, 16 янв – Sputnik. Сотрудники Ошмянской таможни пресекли попытку незаконного перемещения на территорию Евразийского экономического союза крупной партии одежды, которая перевозилась под видом гофрированной бумаги, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном таможенном комитете Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Таможенники нашли около шести тысяч евро в посылке для брестчанина

Контрабанду нашли в большегрузном автомобиле MAN, следовавшем из Калининградской области в Москву через международный пункт пропуска "Каменный Лог".

"Для таможенного оформления водитель автопоезда предоставил товаросопроводительные документы на товар "бумага для гофрирования". Однако во время проведения досмотра транспортного средства в грузовом отсеке обнаружены 17 крупногабаритных сумок с одеждой", – сказали в ГТК.

Там также сообщили, что около 1,6 тысячи женских и детских платьев было изъято, стоимость товара, по предварительной оценке, составила около 70 тысяч рублей.

По факту сотрудниками Ошмянской таможни начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП.