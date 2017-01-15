МИНСК, 16 янв – Sputnik. Молодая девушка выпала из окна в Солигорске, пострадавшую доставили в реанимацию, где она впоследствии скончалась, сообщили очевидцы ЧП в социальных сетях.

Инцидент в райцентре произошел в понедельник утром в доме, расположенном на улице Ленина.

Сообщается, что из окна жилого дома выпала молодая девушка, пострадавшая была доставлена в Солигорскую центральную районную больницу, где впоследствии скончалась.

В настоящее время сотрудники Солигорского РОВД устанавливают очевидцев произошедшего. В милиции просят граждан, ставших свидетелями ЧП, позвонить по телефонам (29) 750 28 76 или 102.