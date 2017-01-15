|
СК расследует дело "минера" из Смолевичей
16.01.2017 13:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Уголовное дело в отношении жителя Смолевичей, который обвиняется в незаконном обороте наркотических средств и особо опасных психотропных веществ в крупном размере, расследуется в настоящее время Управлением Следственного комитета по Минской области, сообщили Sputnik в УСК.
"23-летний неработающий молодой человек был задержан в Смолевичах при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение наркопреступлений. В ходе личного досмотра у него обнаружено опасное наркотическое средство гашиш массой 77 граммов и 34 свертка с порошкообразным и кристаллическим веществом массой 50,9 граммов, содержащим в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP", — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
В ходе допроса задержанный рассказал, что являлся так называемым "минером". В его обязанности входило расфасовка приобретенных через интернет запрещенных веществ на мелкие партии и распространение их через "закладки".
В ходе проведенных обысков по месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты весы, различные приспособления для фасовки, а также содержащее в своем составе особо опасное психотропное вещество массой 20,5 граммов.
Следствие изучило содержание компьютера и мобильного телефона фигуранта и получило информацию о 220 фактах размещения им закладок в столице и Минской области в течение двух месяцев прошлого года.
Согласно его показаниям за каждый тайник он получал не менее 10 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следствие установило, что неработающий молодой человек в течение двух месяцев прошлого года сделал 220 закладок наркотических средств и особо опасных психотропов...
|
Архив (ЧП)
Комментарии