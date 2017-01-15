МИНСК, 16 янв — Sputnik. Уголовное дело в отношении жителя Смолевичей, который обвиняется в незаконном обороте наркотических средств и особо опасных психотропных веществ в крупном размере, расследуется в настоящее время Управлением Следственного комитета по Минской области, сообщили Sputnik в УСК.

"23-летний неработающий молодой человек был задержан в Смолевичах при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение наркопреступлений. В ходе личного досмотра у него обнаружено опасное наркотическое средство гашиш массой 77 граммов и 34 свертка с порошкообразным и кристаллическим веществом массой 50,9 граммов, содержащим в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP", — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В ходе допроса задержанный рассказал, что являлся так называемым "минером". В его обязанности входило расфасовка приобретенных через интернет запрещенных веществ на мелкие партии и распространение их через "закладки".

В ходе проведенных обысков по месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты весы, различные приспособления для фасовки, а также содержащее в своем составе особо опасное психотропное вещество массой 20,5 граммов.

Следствие изучило содержание компьютера и мобильного телефона фигуранта и получило информацию о 220 фактах размещения им закладок в столице и Минской области в течение двух месяцев прошлого года.

Согласно его показаниям за каждый тайник он получал не менее 10 рублей.