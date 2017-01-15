МИНСК, 16 янв – Sputnik. Мужчина провел в колодце с ледяной водой около получаса, сельчанин упал в него, пытаясь достать оторвавшееся ведро, сообщили Sputnik в понедельник в Гродненском областном УМЧС.

© Фото: УВД Брестского облисполкома Охотник и собака упали в колодец под Каменцом и провели в воде 10 часов Мужчина провел в колодце с ледяной водой около получаса, сельчанин упал в него, пытаясь достать оторвавшееся ведро, сообщили Sputnik в понедельник в Гродненском областном УМЧС.

Инцидент произошел днем 13 января в деревне Больники Островецкого района.

"Жители обнаружили в колодце с водой своего односельчанина, который подавал признаки жизни. До прибытия спасателей они пытались помочь мужчине, но тот от долгого пребывания в воде ослаб и не мог взобраться по спущенной в колодец лестнице", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что спасатели, используя штурмовую лестницу, извлекли пострадавшего из колодца – боец спустился вниз, обвязал мужчину веревкой и помог выбраться.

Сельчанин с общим переохлаждением был госпитализирован в Островецкую районную больницу, в настоящий момент состояние мужчины удовлетворительное, врачи готовят его к выписке.

По информации МЧС, 50-летний житель деревни упал в колодец, пытаясь при помощи "кошки" достать упавшее в колодец ведро. Всего на глубине 8 метров в воде мужчина пробыл более получаса.