МИНСК, 16 янв — Sputnik. Вторник 17 января объявлен день траура в связи с авикатастрофой возле аэропорта "Манас", соответствующий указ подписал в понедельник президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Утром 16 января грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, летевший из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в Бишкеке, рухнул на жилые дома , расположенные в поселке Дача-Суу недалеко от столичного аэропорта "Манас". По предварительным данным, погибли 35 человек, среди них дети.



Сергей Петров Кыргызстанский пилот об авиакатастрофе под Бишкеком

Отмена развлекательных мероприятий

В связи с днем траура, во вторник 17 января будут отменены все развлекательные мероприятия. В понедельник государственные флаги уже приспущены на всех учреждениях, передает Sputnik Кыргызстан .

Также из программы передач местных телеканалов будут исключены все развлекательные шоу, из сетки вещания убрали утренние программы. Телевидение транслирует драматические фильмы и мелодрамы.

Мародер и помощь населения

По информации агентства, житель поселка, на который упал самолет, пробрался к обломкам и унес несколько коробок. Милиционеры задержали мужчину. Его дом не пострадал, и он сложил коробки, которые принес с места крушения, на своем подворье.

Тем не менее, по информации агентства, этот случай оказался единичным — многие жители поселка помогали милиции и спасателям вытаскивать тела из разрушенных в результате падения самолета домов.



© Sputnik. Эмиль Садыров Опубликовано видео с места падения Boeing под Бишкеком

Минздрав просит помощи

Для родных и близких погибших в результате авиакатастрофы у морга организован временный лагерь, где организована раздача еды и горячих напитков, разбиты палатки.

Возле лагеря постоянно дежурит бригада скорой помощи, чтобы в случае необходимость оказать экстренную помощь.

По информации медиков, имена жертв катастрофы будут оглашены поздно вечером. Работа специалистов осложнена тем, что нет точного списка жителей района, где произошла катастрофа. В связи с этим Минздрав страны обратилось к гражданам с просьбой помочь в опознании тел погибших.

Эксперты МАК прибудут во вторник

Бортовой самописец разбившегося транспортника, по информации агентства, уже найден. Во вторник ожидается прибытие экспертов Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые будут расследовать причины трагедии.

Распоряжением премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.